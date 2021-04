Russland und China versuchen einem EU-Bericht zufolge mit Desinformationskampagnen das Vertrauen in westliche Impfstoffe gegen das Coronavirus zu untergraben.

Beide Staaten würden seit Monaten weltweit aggressiv für ihre eigenen Vakzine werben und diese als geeigneter etwa für Entwicklungsländer darstellen, heißt es in dem Papier des Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union. Dazu nutzten sie staatlich kontrollierte Medien und Soziale Netzwerke. Zugleich zielten die Desinformationskampagnen darauf ab, das Vertrauen in westliche Institutionen zu untergraben. So würden steigende Corona-Fallzahlen in EU-Staaten beispielsweise als Scheitern von Demokratien und offenen Gesellschaften dargestellt.



Die EU hatte China und Russland bereits im vergangenen Frühjahr vorgeworfen, die Corona-Krise für Propagandazwecke zu nutzen.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.