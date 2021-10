Im Kampf gegen die Verschmutzung von Gewässern durch Nitrat sind in den vergangenen zehn Jahren nach Angaben der EU nur minimale Fortschritte erzielt worden.

Für viele Mitgliedstaaten sei die von der Landwirtschaft verursachte Nährstoffbelastung nach wie vor ein ernstes Problem, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Folge sei zum Beispiel ein starkes Algenwachstum, heißt es in einem Bericht der Kommission zur Umsetzung der Nitrat-Richtlinie. Dadurch sinke der Sauerstoffgehalt im Wasser, wodurch Fische, Amphibien und Insekten bedroht seien.



Nitrate dienen Pflanzen als Nährstoff und landen als Bestandteil von Dünger häufig auf Feldern. Auch Deutschland stand in den vergangenen Jahren mehrfach wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser in der Kritik.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.