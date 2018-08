Die Europäische Union ist besorgt über Menschenrechtsverstöße auch gegenüber Migranten in Libyen.

Buzzfeed News Deutschland hat einen Bericht des Europäischen Auswärtigen Dienstes veröffentlicht, der der Außenbeauftragten Mogherini unterstellt ist. Darin ist von Folter, Vergewaltigung, Zwangsprostitution und Handel mit menschlichem Organen die Rede. Libyen halte Mindestanforderungen internationaler Vereinbarungen wie der EU-Flüchtlingskonvention nicht ein. Der Bericht liegt der Bundesregierung und den übrigen EU-Staaten vor.



Die Ergebnisse des Berichts sind von besonderer Bedeutung: Die Europäische Union bemüht sich derzeit verstärkt darum, Flüchtlinge an einer Weiterreise aus Libyen zu hindern. Stattdessen will sie die Aufnahme von Flüchtlingen in Nordafrika - auch in Libyen - erreichen. Dort sollen Lager und Ausschiffungsplattformen entstehen.



Ärzte ohne Grenzen kritisierte in diesem Zusammenhang die angestrebte Zusammenarbeit der EU mit Libyen in der Flüchtlingspolitik. Eine Sprecherin erklärte auf Buzzfeed-Anfrage, die europäische Politik, die von der Bundesregierung mitverantwortet werde, sei nicht nur zynisch und grausam, sondern stelle auch grundsätzlich die Werte der Menschlichkeit in Frage, die die EU für sich in Anspruch nehme.



Auch Amnesty International Deutschland ruft die Bundesregierung dazu auf, Einfluss auf den aktuellen EU-Kurs zu nehmen.



Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Brantner, sagte, für wen Humanität noch etwas zähle, der könne keine Lager in Libyen befürworten.