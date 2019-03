Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf die jüngsten Reformvorschläge des französischen Präsidenten Macron für die EU reagiert.

Ein Regierungssprecher erklärte in Berlin, man unterstütze die engagierte Diskussion über die Ausrichtung der Europäischen Union. Auf inhaltliche Details wollte er nicht eingehen.



In einem in mehreren Sprachen veröffentlichten Text schlägt Macron die Schaffung einer gemeinsamen Grenzpolizei und einer europäischen Asyl-Behörde vor. Er fordert außerdem die Gründung einer europäischen Behörde, die die Demokratie schützen und Manipulationen von Wahlen durch Hackerangriffe verhindern soll. Niemals zuvor sei Europa derart in Gefahr gewesen.



Firmen, die die strategischen Interessen der EU bedrohten, sollten verboten werden, schreibt der französische Präsident weiter. Umweltstandards, Datenschutz-Regeln oder Steuer-Verpflichtungen müssten eingehalten werden. Macron regt zudem an, bei öffentlichen Aufträgen europäische Unternehmen zu bevorzugen.