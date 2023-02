Erdbeben in Türkei und Syrien

Erdbeben erschüttern Türkei und Syrien (Ghaith Alsayed/AP/dpa)

Ziel sei es, noch am Abend die Unterstützung der Europäischen Union abzustimmen, teilte der schwedische Ratsvorsitz mit. Derzeit laufen Vorbereitungen der internationalen Soforthilfe. Mitarbeiter der UNO sind in der Türkei und Syrien bereits vor Ort. Viele Staaten, darunter die USA und Deutschland, kündigten an, Rettungskräfte zu schicken; auch Griechenland bot Hilfe an. Die Zahl der Toten wurde bis zum frühen Abend mit knapp 3.000 angegeben. Zahlreiche Menschen dürften noch unter den Trümmern verschüttet sein. Im Katastrophengebiet sind Tausende obdachlos. Das genaue Ausmaß der Schäden ist noch nicht absehbar. Die Bergungsarbeiten werden durch Temperaturen um den Gefrierpunkt erschwert. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York hielt eine Schweigeminute für die Opfer der schweren Erdbeben ab.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.