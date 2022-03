Ukrainische Flüchtlinge an der Grenze zu Polen (Archivbild) (IMAGO/Belga)

Bei den Beratungen am 28. März in Brüssel soll es um materielle und finanzielle Unterstützung für Aufnahmestaaten gehen, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. Zudem soll über Fragen des Außengrenzschutzes und der Sicherheit sowie über die Aufnahme von in Moldau ankommenden Flüchtlingen gesprochen werden.

Die Zahl der seit Kriegsbeginn aus der Ukraine geflüchteten Menschen wurde vom UNO-Flüchtlingskommissariat zuletzt auf mehr als 3,2 Millionen geschätzt. Mehr als zwei Millionen hat laut UNHCR allein Polen aufgenommen. Zudem gibt es den Angaben zufolge schätzungsweise knapp 6,5 Millionen Binnenflüchtlinge.

