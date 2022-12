Auch die Akkus von Smartphones müssen künftig von den Nutzern selbst austauschbar sein. (picture alliance / dpa Themendienst)

Dafür hat das Europaparlament neue Vorschriften auf den Weg gebracht. Batterien sollen demnach so nachhaltig wie möglich produziert werden. Auch sollen sie länger genutzt werden können und besser wiederverwertbar sein. Auch Privatpersonen sollen künftig in der Lage sein, Akkus von Handys und Laptops auszutauschen. Das neue EU-Gesetz tritt Mitte 2026 in Kraft.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.