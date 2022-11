Iraner in Teheran protestieren gegen das System. (Uncredited/AP/dpa)

Wie Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten, beschlossen die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten in Brüssel einstimmig Strafmaßnahmen gegen verantwortliche Personen und Organisationen in dem Land. Vorgesehen sind Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten in der EU.

Bundesaußenministerin Baerbock sprach vor dem Treffen von einem klaren Zeichen an die Regierung in Teheran. Die Verantwortlichen im Iran glaubten, Menschen ohne Konsequenzen unterdrücken, einschüchtern und töten zu können. Ihr Handeln habe aber Konsequenzen. Europa und die Welt schauten hin, so Baerbock.

