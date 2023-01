Die Impfstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Luka Dakskobler)

Wie die Behörde in Brüssel mitteilte, übermittelte die für Gesundheit zuständige Kommissarin Kyriakides der Führung in Peking eine entsprechende Offerte. Eine Reaktion aus China liege allerdings bislang nicht vor. Zur Menge der angebotenen Vakzine oder deren Herstellern machte die Kommission keine Angaben. In der Volkrepublik dürfen an Einheimische bislang nur Impfstoffe aus heimischer Produktion verabreicht werden.

Die derzeit in China grassierende Infektionswelle hat nach Einschätzung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC aktuell keine Auswirkungen auf die epidemiologische Situation in Europa. Die Varianten, die in China zirkulierten, täten dies auch schon in der EU und stellten als solche keine Herausforderung für die Immunantwort der Europäer dar. Unter ihnen gebe es zudem eine relativ hohe Impfquote. Die ECDC betonte, man arbeite bei dem Thema eng mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen.

Peking kritisiert Testpflicht in einigen Ländern

Das chinesische Außenministerium kritisierte die Pflicht zu Corona-Tests, die mehrere Länder für Einreisende aus China angeordnet haben. Eine Sprecherin erklärte in Peking, es handele sich um inakzeptable Praktiken, die einer wissenschaftlichen Grundlage entbehrten. Zugleich drohte sie mit Gegenmaßnahmen. Die USA und einige europäische Staaten wie Frankreich, Spanien und Großbritannien haben eine Testpflicht für Besucher aus der Volksrepublik eingeführt. Die EU-Staaten wollen morgen über eine gemeinsame Strategie beraten.

