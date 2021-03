In der EU hergestellter Corona-Impfstoff von AstraZeneca soll vorerst nicht exportiert werden.

Binnenmarktkommissar Breton teilte mit, man werde sicherstellen, dass alles in Europa bleibe, bis das Unternehmen seine Zusagen erfülle. Der diese Woche verschärfte Export-Kontrollmechanismus sei das Instrument dafür. Der Franzose betonte, es seien 120 Millionen Dosen des Impfstoffs für das erste Quartal bestellt, aber nur 30 Millionen geliefert worden. Der britisch-schwedische Hersteller hatte Verzögerungen bei der Produktion als Grund angegeben. Breton äußerte sich bei einem Besuch des Pharmakonzerns Reig Jofre in Barcelona, der ab Mitte Juni das Vakzin von Johnson & Johnson abfüllen soll. Europa solle bis zum Jahresende weltweit führend in der Produktion von Corona-Impfstoffen sein, erklärte der EU-Kommissar weiter.



Österreich und fünf weitere Länder hatten gestern beim EU-Gipfel Korrekturen bei der Verteilung der Impfstoffe verlangt. In der Gipfelerklärung wird jedoch der bisherige Verteilschlüssel nach Bevölkerungsgröße bekräftigt.

