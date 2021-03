EU-Binnenmarktkommissar Breton sieht die Produktion von Corona-Impfstoffen in der Europäischen Union auf einem guten Weg.

Sie laufe europaweit in 52 Fabriken rund um die Uhr, sagte Breton dem französischen Radiosender RTL. Die Kapazitäten seien ausreichend, um 360 Millionen Impfdosen bis zum Ende des zweiten Quartals auszuliefern und 420 Millionen Dosen bis Mitte Juli - um so das Ziel der Herdenimmunität in der EU zu erreichen. Es sei Licht am Ende des Tunnels zu sehen, erklärte Breton.



Der Impfstoffbeauftragte der Bundesregierung, Krupp, sprach sich für eine Impf-Reserve in der EU aus. Jährlich sollten für die gesamte Europäische Union zwei Milliarden Reserve-Dosen produziert werden, um Versorgungsengpässe künftig zu vermeiden, sagte Krupp der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Ziel sei es, in einem Quartal so viele Impfdosen zusätzlich herzustellen, um alle Europäer einmal zu impfen. Dies sei sowohl wegen der Mutationen des Coronavirus nötig als auch für den Fall neuer Pandemien. Man sei mit den Impfstoff-Herstellern darüber bereits in Gesprächen, erklärte Krupp.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.