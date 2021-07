Die EU-Staaten wollen gegen die Verantwortlichen für die politische Krise im Libanon notfalls auch Sanktionen verhängen.

Einen juristischen Rahmen hierfür solle es bis Ende des Monats geben, kündigte der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Borrell, nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen in Brüssel an. Er würde beispielsweise das Einfrieren von in der EU vorhandenen Vermögenswerten ermöglichen.



Der Libanon erlebt seit Monaten eine der schwersten politischen und wirtschaftlichen Krisen seiner Geschichte. Die derzeitige Regierung hatte kurz nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut ihren Rücktritt erklärt. Seitdem blockieren sich wichtige politische Blöcke bei der Regierungsbildung gegenseitig. Libanons politische Elite sieht sich zudem Korruptionsvorwürfen ausgesetzt.

