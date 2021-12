Flaggen der europäischen Union vor dem Hauptquartier in Brüssel. (picture alliance / Xinhua News Agency | Zheng Huansong)

Der in Brüssel vorgestellte Gesetzesvorschlag sieht vor, rassistische Angriffe anderen Verbrechen mit grenzüberschreitender Dimension wie Terrorismus oder sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern gleichzustellen. Die EU-Kommissarin für Werte und Transparenz, Jourova, erklärte, Hass habe keinen Platz in Europa. Justizkommissar Reynders ergänzte, man wolle nicht zulassen, dass dieses Phänomen die Demokratien in der EU schwäche. Für ein entsprechendes Gesetz ist die Zustimmung des Europäischen Parlaments und des Rats notwendig.

Nach Angaben der EU-Kommission nahmen Verhetzung und Hassverbrechen in besorgniserregendem Maß zu. Ziele seien Roma, Juden, Muslime und Personen asiatischer Herkunft oder solche, die dafür gehalten würden.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.