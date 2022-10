Eine Drohne ist am Himmel über Kiew zu sehen. Russland hatte die ukrainische Hauptstadt zuletzt verstärkt angegriffen. (AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Demnach sollen die Sanktionen Personen und Organisationen treffen, die für den Bau und die Lieferung iranischer Drohnen an Russland verantwortlich sind, wie mehrere Diplomaten am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel bestätigten. Sie dürften mit Einreiseverboten und Vermögenssperren belegt werden.

Die Sanktionen mussten formell noch im schriftlichen Verfahren in den Hauptstädten bestätigt werden. Dies sollte bis zum Donnerstagvormittag geschehen. Um in Kraft zu treten, müssen sie dann noch im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden.

USA drohten mit Sanktionen

Zuvor hatte das US-Außenministerium mit Strafmaßnahmen gegen Unternehmen und Länder gedroht, die in das iranische Drohnenprogramm involviert sind. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben seit Mitte September mehr als 200 iranische Drohnen abgeschossen. Vor allem sogenannte Kamikaze-Drohnen sollen zuletzt bei den Angriffen auf Städte und die Energie-Infrastruktur eingesetzt worden sein.

Medien: Iranische Ausbilder auf der Krim

Laut einem Bericht der "New York Times" gehen US-Geheimdienste davon aus, dass der Iran Ausbilder auf die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim geschickt hat, um das russische Militär in der Bedienung der Drohnen zu schulen. Dem Bericht zufolge gehören die Ausbilder dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden an. Die Garden sind Teil des iranischen Militärs und werden von den USA als terroristische Organisation eingestuft. Ein Specher des US-Außenministeriums sagte der Zeitung, es gebe zahlreiche Beweise dafür, dass iranische Drohnen für Angriffe auf ukrainische Zivilisten und militärische Ziele eingesetzt worden seien.

Sowohl Moskau als auch Teheran haben ein Geschäft mit den Drohnen bestritten. Teheran erklärte sich bereit, im Gespräch mit Kiew "unbegründete" Vorwürfe hinsichtlich der Lieferung von Drohnen an Moskau auszuräumen. Der ukrainische Außenminister Kuleba sprach sich dagegen regierungsintern dafür aus, die diplomatischen Beziehungen zum Iran abzubrechen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.