Die EU-Kommission hat von der italienischen Regierung mehr Anstrengungen bei der Sanierung des Staatshaushalts gefordert.

EU-Wirtschaftskommissar Moscovici sagte in Brüssel, die Behörde sehe kaum Fortschritte. Angesichts der abgeschwächten Wirtschaftsaussichten und der hohen Gesamtverschuldung seien Reformen aber umso dringender. Vize-Kommissionspräsident Dombrovskis sagte, der Verzicht auf das Defizitverfahren im Dezember sei auf Basis eines optimistischen volkswirtschaftlichen Szenarios erfolgt.

Die EU-Kommission hatte die Wachstumsprognose in Italien in diesem Jahr von 1,2 auf 0,2 Prozent gesenkt.