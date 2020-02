Im Europaparlament gibt es Widerstand gegen den bisherigen Vorschlag zum EU-Haushalt.

Dem Entwurf fehle es an Ambitionen, und die Prioritäten der Europäischen Union ließen sich damit nicht umsetzen, sagte der Fraktionschef der konservativen EVP, Weber, in Brüssel. Die Vorsitzende der Sozialdemokraten im Parlament, García, betonte, man werde keinen Vorschlag akzeptieren, der die Bedürfnisse der Menschen und Regionen nicht ausreichend berücksichtige. Darüber seien sich die vier größten Fraktionen einig.



Der EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 wird Ende dieser Woche auf einem Sondergipfel in Brüssel verhandelt. Der Entwurf von Ratspräsident Michel sieht vor, dass die Mitgliedstaaten 1,07 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung einzahlen. Das Europaparlament fordert einen Anteil von 1,3 Prozent.