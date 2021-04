Die EU-Bürger sollen schon bald ihre Vorstellungen zur Zukunft der Europäischen Union einbringen dürfen.

Wie die zuständigen Institutionen in Brüssel mitteilten, wird dazu am 19. April eine digitale Plattform zum sogenannten Bürgerdialog freigeschaltet. Dort könnten sich die Europäer zu jedem Thema äußern, das sie für die Zukunft der Union als wichtig erachten. Zentrale Punkte würden dann automatisiert zusammengefasst und in die geplanten Bürgerversammlungen und Plenartagungen der Konferenz einfließen. Weiter hieß es, es werde das erste Mal sein, dass die Menschen auf EU-Ebene eigene Ideen einbringen, die Vorschläge anderer Menschen kommentieren und an Veranstaltungen teilnehmen könnten.



Für den 9. Mai schließlich sei eine Eröffnungsveranstaltung unter dem Titel "Konferenz zur Zukunft Europas" geplant, die wegen der Pandemie allerdings teilweise digital stattfinden soll.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.