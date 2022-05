Atomabkommen

Josep Borrell, Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik (dpa / Photothek / Thomas Koehler)

Die jüngsten Gespräche des EU-Chefunterhändlers Mora in Teheran seien besser gelaufen als erwartet, sagte Borrell am Rande des G7-Außenministertreffens in Weißenhaus. Borrell bestätigte, dass die Gespräche wegen Differenzen zwischen Teheran und Washington über den Status der iranischen Revolutionsgarden blockiert waren. In den USA stehen diese auf der Liste von Terrororganisationen. Teheran betrachtet die Revolutionsgarden dagegen als "nationale Streitkraft".

Ziel der Verhandlungen ist es, dass die USA dem Atomvertrag mit dem Iran wieder beitreten und Sanktionen aufheben. Teheran würde im Gegenzug sein Atomprogramm wieder stark einschränken. Damit soll die Entwicklung von Atomwaffen ausgeschlossen werden.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.