EU-Chemikalienstrategie Balanceakt für Brüssel

Die EU-Kommission will ihre Chemikalienstrategie reformieren. Druck bekommt sie dabei von zwei Seiten: Umweltschützer fordern eine strengere Politik, die Industrie will weniger Verbote. Denn gerade in der Coronakrise wünsche man sich - etwa bei der Produktion von Desinfektionsmitteln - mehr Freiheiten.

Von Tonia Koch

