Die Europäische Union berät heute per Videokonferenz mit der chinesischen Staatsführung über politische Streitfragen und wirtschaftliche Kooperation.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel wollen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang unter anderem über die Corona-Pandemie und ihre Folgen sprechen. Es geht aber auch um die stockenden Verhandlungen über ein Investitionsabkommen.



Die Grünen-Politikerin Bause sagte im Deutschlandfunk, es sei wichtig, bei den Verhandlungen die Nerven zu behalten. Bause ist Mitglied im deutsch-chinesischen Parlamentarierausschuss des Bundestages. Sie betonte, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China sei gefährlich, das habe sich jetzt in der Corona-Krise gezeigt. Man brauche eine souveräne Pandemiewirtschaft in Europa und dürfe sich nicht in neue Abhängigkeiten begeben. Als Beispiel nannte sie den 5G-Mobilfunkstandard von Huawei. Mit Blick auf die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong sprach Bause von einer großen Gefahr für die Demokratiebewegung. Die EU solle ein Sanktionsgesetz auf den Weg bringen, das Menschenrechtsverletzungen Chinas ahnde.