Gipfel in Kiew

EU dämpft Hoffnungen auf baldigen Beitritt der Ukraine

Die Europäische Union hat bei einem Gipfel in Kiew die Hoffnung der Ukraine auf eine baldige Aufnahme in die Staatengemeinschaft gedämpft. Die europäische Integration des Landes werde zwar unterstützt, für weitere Schritte wie die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen müssten aber eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein, heißt es in einer Abschlusserklärung.

03.02.2023