Europäischer Gerichtshof

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. (picture alliance/dpa | Arne Immanuel Bänsch)

Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Kenntnisse in diesen drei Sprachen dürften nur verlangt werden, wenn sie für die jeweilige Tätigkeit auch begründet seien, erklärten die Richter. Das Europäische Amt für Personalauswahl hatte in Bewerbungsverfahren Zweitsprachenkenntnisse in Englisch, Französisch oder Deutsch auf hohem Niveau verlangt. Italien und Spanien sahen Bewerber aus ihren Ländern übergangen und klagten dagegen.

Konkret ging es um Stellen im Qualitätsmanagement, bei der Ausgabenverwaltung, der Korruptionsbekämpfung sowie dem Handel und dem Zoll. In diesen Tätigkeitsfeldern könne zwar Englisch von Vorteil sein, argumentierte der EuGH. Für Französisch oder Deutsch indes sei dies nicht belegt worden.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.