Auf EU-Ebene ist die Digitalsteuer für große Internetkonzerne erstmal verschoben worden - die Finanzminister konnten sich nicht einigen.

Das hindert einzelne Länder aber nicht daran, sie trotzdem zu planen. Frankreich will die Steuer für Firmen wie Facebook und Google nun 2019 einführen. Finanzminister Bruno Le Maire sagte im Sender France 2, das gelte für den Fall, dass die EU bis März keinen Kompromiss hinbekomme. Auch Großbritannien hatte Ende Oktober eine Digitalsteuer angekündigt. Sie soll 2020 kommen, also mitten in der geplanten Übergangsphase beim Brexit. Dort sollen vor allem etablierte Großkonzerne zwei Prozent auf die Summe bezahlen, die sie mit britischen Nutzern verdienen.



Der Hintergrund: Digitalkonzerne verbuchen in Europa riesige Umsätze und Gewinne, zahlen aber kaum Steuern. Das liegt daran, dass sie ihren Firmensitz an Standorte mit günstigen Steuersätzen verlegen.