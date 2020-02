EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die Chancen der Digitalisierung für die Menschen hervorgehoben.

Sie schrieb in einem Beitrag für das "Handelsblatt", der digitale Wandel könne die Wirtschaft voranbringen und helfe, globale Herausforderungen auf europäische Art zu lösen. Er dürfe aber nicht dem Zufall überlassen werden. So müssten die Rechte und die Privatsphäre online genauso geschützt werden wie offline. Von der Leyen ergänzte, Europa brauche eigene digitale Kompetenzen wie Quantencomputer, 5G, Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz.



Die EU-Kommission legt am Mittag ihre Digitalstrategie für die kommenden Jahre vor. Sie soll dazu beitragen, dass Europa den Anschluss an China und die USA nicht verliert. Ein Schwerpunkt sind Vorschläge, wie Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz miteinander vereinbart werden können.