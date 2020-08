Nach dem Rücktritt von EU-Handelskommissar Hogan soll kommissarisch Wirtschaftskommissar Dombrovskis das Amt übernehmen.

Das teilte die EU-Kommission mit. Hogan hatte wegen eines Verstoßes gegen Corona-Regeln in seinem Heimatland Irland den Posten geräumt.



Der Politiker hatte in Anwesenheit von etwa 80 Personen an einem Abendessen in einem Hotel in Irland teilgenommen. Dort sind aber derzeit Versammlungen von mehr als sechs Menschen in geschlossenen Räumen untersagt. Hogan hatte sich für seine Teilnahme entschuldigt, aber auch betont, er sei davon ausgegangen, dass die Veranstalter alle Vorschriften einhielten.