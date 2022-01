Taliban auf den Straßen Kabuls (imago images / Xinhua / Saifurahman Safi)

Dazu gehöre auch, dass die Grund- und Sekundarschulen im ganzen Land für Jungen und Mädchen geöffnet werden müßten, erklärte der EU-Sondergesandte für Afghanistan, Niklasson.

Die Gespräche in Oslo hatten am Sonntag begonnen. Seit der Machtübernahme der Taliban hat sich die humanitäre Krise in Afghanistan deutlich verschärft. Nach Angaben der Vereinten Nationen leiden rund 55 Prozent der Menschen in dem Land Hunger.

