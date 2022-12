Klimaschutz

Die Vergabe kostenloser Verschmutzungsrechte an bestimmte Unternehmen soll beendet werden. (imago stock&people)

Wie die Institutionen in Brüssel mitteilten, soll der Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 schneller reduziert werden als bisher vorgesehen, und zwar um 62 Prozent im Vergleich zu 2005. Unter anderem soll dazu die Zahl der Verschmutzungszertifikate schrittweise verringert werden, kostenlose Verschmutzungsrechte werden bis 2034 ganz gestrichen. Außerdem wird der Emissionshandel 2027 EU-weit auf das Heizen von Gebäuden und den Verkehr ausgeweitet, was in Deutschland schon der Fall ist. Ein Klimasozialfonds soll verhindern, dass Verbraucher dadurch übermäßig belastet werden.

Die Reform bedarf noch der Zustimmung durch das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten. Sie gilt nach der Einigung der Unterhändler als sicher.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.