Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf einen vertraulichen Entwurf der zuständigen EU-Botschafter. Dieser werde derzeit noch zwischen Brüssel und Kiew abgestimmt. Demnach soll die Vereinbarung spätestens im Juli in Kraft treten. Konkret stellt die EU der Ukraine bei weiteren Angriffen unverzügliche Konsultationen in Aussicht, ebenso weitere Waffenlieferungen und die Finanzierung des Ukraine-Unterstützungsfonds bis 2027. Indirekt ausgeschlossen wird zugleich, dass Soldaten aus EU-Staaten an Kampfhandlungen gegen Russland teilnehmen.

Weiter hieß es, auf Druck der neutralen Staaten Österreich, Irland und Malta sei nur von "Zusagen" und nicht "Garantien" die Rede, da erstere als weniger verpflichtend erachtet würden.

