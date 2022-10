Einigung: ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos (picture alliance / Wolfram Steinberg)

Darauf haben sich nach Angaben der tschechischen Ratspräsidentschaft am Abend Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments in Brüssel geeinigt. Im Jahr 2026 soll die Entscheidung überprüft werden können. Zudem ist im Kompromiss eine Bitte an die EU-Kommission festgehalten, zu prüfen, ob der Einsatz von synthetischen Kraftstoffen - sogenannten E-Fuels - für Autos künftig in Frage kommen könnte. Darauf hatte in der Bundesregierung vor allem die FDP gedrängt.

Um die Frage, ob der Verkauf neuer Verbrenner ab 2035 verboten werden sollte, hatte es längeren Streit in der Bundesregierung gegeben. Vor allem FDP und Grüne vertraten unterschiedliche Positionen. So hatte sich das Bundesumweltministerium für ein eindeutiges Verbrenner-Aus ausgesprochen.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.