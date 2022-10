Verbrenner-Aus

Einigung: ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos (picture alliance / Wolfram Steinberg)

Darauf haben sich am Abend Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments in Brüssel geeinigt. Im Jahr 2026 soll die Entscheidung überprüft werden können. Zudem ist im Kompromiss eine Bitte an die EU-Kommission festgehalten, zu prüfen, ob der Einsatz von synthetischen Kraftstoffen - sogenannten E-Fuels - für Autos künftig in Frage kommen könnte. Darauf hatte in der Bundesregierung vor allem die FDP gedrängt.

Der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Timmermans sprach angesichts der Einigung von einem starken Signal an die Industrie und die Verbraucher. Europa vollziehe die Wende zu einer emissionsfreien Mobilität.

Kritik kam vom Verband der Automobilindustrie. Die Einigung setze ambitionierte Ziele, ohne die notwendigen Voraussetzungen voranzutreiben, erklärte VDA-Präsidentin Müller. Dies gelte insbesondere für den Ausbau der Lade-Infrastruktur für E-Autos. Ein Greenpeace-Sprecher bezeichnete das Enddatum für Diesel und Benziner als zu spät.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.