Verbrenner-Aus

Darauf einigten sich am späten Abend Unterhändler der Mitglieds-Staaten und des Europaparlaments in Brüssel. Die Entscheidung soll demnach 2026 noch einmal überprüft werden können. Außerdem soll die EU-Kommission prüfen, ob für Verbrenner auch der Einsatz von synthetischen Kraftstoffen - sogenannten E-Fuels - in Frage kommen könnte. Vize-Kommissionspräsident Timmermans sprach von einem starken Signal an Industrie und Verbraucher. Europa vollziehe die Wende zu einer emissionsfreien Mobilität.

Greenpeace kritisierte das Enddatum für Diesel und Benziner dagegen als zu spät. Der Verband der Automobilindustrie bemängelte, die Einigung setze ambitionierte Ziele, ohne dass es etwa schon genügend Lade-Infrastruktur für E-Autos gebe.

