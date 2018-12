In der Europäischen Union gibt es eine endgültige Einigung für das Verbot von Einweg-Plastik. Das teilte die österreichische Ratspräsidentschaft in Brüssel mit. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten verständigten sich demnach darauf, ab 2021 Gegenstände zu verbieten, für die es umweltfreundlichere Alternativen gibt. Das gilt etwa für Plastikteller und Trinkhalme.

Die österreichische Ministerin für Nachhaltigkeit, Köstinger, sprach auf Twitter von einem "Meilenstein", um Plastikmüll zu reduzieren. Teil der neuen Strategie ist die Beteiligung von Herstellern an den Kosten für die Müll-Beseitigung. So könnte zum Beispiel die Tabakindustrie für das Einsammeln von Zigarettenstummeln zur Kasse gebeten werden.



Grundlage der Gespräche war ein Vorschlag der EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde verspricht sich mit der Vermeidung von Plastikmüll eine Entlastung der Ozeane. Mehr als 80 Prozent des Mülls in den Meeren bestehe aus Plastik. Bis 2030 könnten Umweltschäden im Wert von 22 Milliarden Euro vermieden werden, hieß es.



Das Europäische Parlament hat bereits für ein weitgehendes Verbot von Einwegplastik gestimmt. Da die Pläne im Laufe der Verhandlungen mit den EU-Ländern aber leicht verändert wurden, müssen die jetzt beschlossenen Details noch offiziell bestätigt werden. Dies gilt als Formalie.