Deutsche Fischer dürfen im kommenden Jahr in der Nordsee deutlich weniger Hering fangen.

Die zuständigen EU-Minister einigten sich nach zweitägigen Verhandlungen in der Nacht in Brüssel auf die Fangquoten für die Nordsee und den Atlantik für 2019. Nach Angaben aus Verhandlungskreisen reduziert sich die erlaubte Menge für Deutschland beim Hering um 40 Prozent und beim Kabeljau um 35 Prozent. Die EU-Minister einigten sich außerdem darauf, die dreimonatige Schonfrist für Aale in den EU-Hochseegewässern im kommenden Jahr fortzuführen. Dadurch sollen sich die Bestände des bedrohten Fischs erholen können.