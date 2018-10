Großbritannien will Einwanderer aus EU-Mitgliedsländern nach dem Austritt aus der europäischen Union nicht mehr anders behandeln als Zuwanderer aus Drittstaaten.

Die Regierung legte am Rande des Parteitags der Konservativen in Birmingham Grundzüge ihres künftigen Einwanderungskonzepts vor. Ziel ist es, die Zahl der Immigranten massiv zu senken. Wer in Großbritannien leben und arbeiten will, soll demnach künftig ein Mindestgehalt vorweisen müssen. Damit dürfte es vor allem für Arbeitssuchende mit niedriger Qualifikation schwieriger werden, sich im Vereinigten Königreich niederzulassen. Nicht betroffen sind Studenten. Die drei Millionen EU-Bürger, die bereits in Großbritannien leben, sind ebenfalls ausgenommen.



Wirtschaftsverbände warnten, durch die Neuregelungen werde der Fachkräftemangel verschärft. Premierministerin May schloss in einem Interview mit der "BBC" allerdings nicht aus, in einem möglichen Handelsabkommen mit der EU auch Erleichterungen für europäische Arbeitskräfte zu vereinbaren.