Die EU empfiehlt Tests für Reisende von China nach Europa. (Unsplash / Roman Wimmers)

Trotz der derzeitigen Corona-Welle in China haben sich Vertreter der EU-Staaten nach langen Verhandlungen in Brüssel damit nicht auf eine Testpflicht einigen können. Wie die schwedische Ratspräsidentschaft mitteilte, werden die EU-Länder lediglich "nachdrücklich" dazu aufgefordert, Reisenden aus China in Richtung Europa vor deren Abreise einen negativen Corona-Test vorzuschreiben. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Einig waren sich die Teilnehmer unter anderem auch darin, das Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske an Bord der Flugzeuge zu empfehlen.

Die Entscheidung ist für die einzelnen EU-Staaten nicht bindend, gilt jedoch als wichtige Leitschnur. Mitte des Monats sollen die Maßnahmen überprüft werden.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.