Trotz der derzeitigen Corona-Welle in China haben sich Vertreter der EU-Staaten nach langen Verhandlungen in Brüssel damit nicht auf eine Testpflicht einigen können. Wie die schwedische Ratspräsidentschaft mitteilte, werden die EU-Länder lediglich "nachdrücklich" dazu aufgefordert, Reisenden aus China in Richtung Europa vor deren Abreise einen negativen Corona-Test vorzuschreiben. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Einig waren sich die Teilnehmer unter anderem auch darin, das Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske an Bord der Flugzeuge zu empfehlen.

Bei der Ankunft in der EU sind stichprobenartige Kontrollen vorgesehen, sowie, falls erforderlich, auch ein erneuter Coronatest. Außerdem soll das Schmutzwasser aus Maschinen, die aus China kommen, analysiert werden.

Die Entscheidung ist für die einzelnen EU-Staaten nicht bindend, gilt jedoch als wichtige Leitschnur. Mitte des Monats sollen die Maßnahmen überprüft werden.

