Corona

EU empfiehlt Testpflicht für Reisende aus China

Ungeachtet einer massiven Corona-Welle in China haben sich die EU-Staaten nicht auf eine Testpflicht für Reisende von dort verständigen können, fordern jedoch nachdrücklich dazu auf. Das teilte die schwedische Ratspräsidentschaft am Abend nach einem Treffen von Gesundheitsexperten der Mitgliedstaaten in Brüssel mit.

05.01.2023