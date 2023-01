Reisende an einem Flughafen in Peking (imago / Kyodo News)

Das teilte die schwedische Ratspräsidentschaft gestern Abend nach einem Treffen von Gesundheitsexperten der Mitgliedstaaten in Brüssel mit. Konkret geht es darum, dass Reisende aus China in Richtung Europa vor dem Abflug einen negativen Corona-Test vorlegen sollen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Weiter hieß es, dass man sich einig sei, das Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske an Bord der Flugzeuge zu empfehlen. Außerdem sollten nach der Ankunft in der EU stichprobenartige Coronatests vorgenommen und das Abwasser von Flughäfen, an denen Maschinen aus China ankommen, auf Viren untersucht werden.

Einige EU-Länder haben bereits von sich aus Maßnahmen verhängt.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.