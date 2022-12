Gaspreisdeckel

EU-Energieminister beraten erneut über einen Preisdeckel für Erdgas. (imago / McPHOTO / Klaus Steinkamp)

Dazu waren sie von den Staats- und Regierungschefs aufgefordert worden, die beim EU-Gipfel am Donnerstag keine Einigung in der Frage erzielt hatten. Bundeskanzler Scholz hatte die Anforderungen nach oben geschraubt. Er wünsche sich eine so hohe Preisobergrenze für den Großhandel, dass sie möglichst "niemals relevant" werde, betonte er in Brüssel. Deutschland und die Niederlande fürchten, dass ein Preisdeckel die Versorgung mit Erdgas gefährdet. Frankreich, Italien und die meisten anderen EU-Staaten dringen dagegen auf ein möglichst schlagkräftiges Instrument, um die hohen Preise einzudämmen.

Bislang wurde in der Frage des Gaspreisdeckels eine einvernehmliche Einigung angestrebt. Allerdings könnte Deutschland auch von einer qualifizierten Mehrheit anderer EU-Staaten überstimmt werden.

19.12.2022