2019 war nach Angaben des Erdbeobachtungsdienstes der EU das wärmste Jahr, das Europa jemals erlebt hat.

Weltweit sei das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen registriert worden, erklärte der Leiter des Copernicus-Programms, Thepaut, im britischen Reading. Gleichzeitig sei die klimaschädliche CO2-Konzentration in der Atmosphäre so hoch gewesen wie nie zuvor. Thepaut sprach von erschreckenden Alarmsignalen. Schon 2014, 2015 und 2018 waren fast so warm gewesen wie das vergangene Jahr.