Energie EU erhält zusätzliche Flüssiggas-Lieferungen aus den USA

Die USA wollen in diesem Jahr gemeinsam mit internationalen Partnern 15 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas zusätzlich in die EU liefern, um russische Importe zu ersetzen. Langfristig soll die Menge auf 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr ansteigen, wie US-Präsident Biden zusammen mit Kommissionspräsidentin von der Leyen am Rande des EU-Gipfels in Brüssel ankündigte. Damit könnte den Angaben zufolge etwa ein Drittel der derzeitigen Gasimporte aus Russland ersetzt werden.

25.03.2022