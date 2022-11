Die Europäische Union will in der Ukraine und in Georgien ausgestellte russische Reisepässe nicht mehr anerkennen. (RIA Nowosti / Grigoriy Sisoev)

Darauf verständigten sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments in Brüssel. Die Reisedokumente würden nicht mehr für die Erteilung eines Visums oder den Eintritt in den Schengenraum akzeptiert. Russland hatte das Gebiet Saporischschja gemeinsam mit den Regionen Cherson, Donezk und Luhansk im September nach Scheinreferenden für annektiert erklärt. Russland hat in einigen der besetzten Gebiete russische Pässe an die Bewohner ausgegeben. Die vorläufige Einigung muss noch formell von den Mitgliedstaaten und von dem EU-Parlament besiegelt werden.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.