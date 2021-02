Der versuchte Betrug mit Corona-Impfstoffen in der EU hat deutlich zugenommen.

Wie das europäische Amt für Betrugsbekämpfung, kurz OLAF, berichtet, gibt es immer mehr Fake-Angebote bei den Vakzinen. Den Angaben zufolge hat die Behörde von vielen Regierungen Informationen darüber erhalten, dass dubiose Vermittler versuchen, große Mengen zugelassener Impfstoffe zu verkaufen. Es ist nicht das erste Mal, dass OLAF vor solchen Geschäften warnt.

900 Millionen Dosen angeboten

Laut der Behörde boten Vermittler den Regierungen in den vergangenen Wochen 900 Millionen Dosen Impfstoff im Wert von 12,7 Milliarden Euro an. Auch die Bundesregierung und das Land Nordrhein-Westfalen erhielten fragwürdige Angebote über obskure Vertriebswege - lehnten aber ab.

Verkauf absichern - und mit Geld abtauchen

Das Ziel der Betrüger ist es, die öffentliche Hand zu hohen Anzahlungen zu bewegen, um den Verkauf abzusichern - und dann mit diesem Geld abzutauchen. Diese Masche habe man schon im vergangenen Jahr beobachten können, damals in Bezug auf Masken und Schutzkleidung.



"Wir nennen das Geisterimpfstoffe", hieß es aus Kreisen der EU-Kommission. Niemand wisse genau, ob es sich um echten Impfstoff handle. Es könne auch Salzwasser in Fläschchen sein.

Akteure oft Firmen aus Drittstaaten

Die Akteure sind laut OLAF oft Firmen aus Drittstaaten, die vorher inaktiv oder in anderen Geschäftsbereichen tätig waren. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ebenfalls schon vor Betrug mit Schwarzmarkt-Kontingenten zugelassener Impfstoffe gewarnt.



Die Gesundheitsbehörden in Belgien warnten die Menschen erst vor kurzem davor, sich vermeintliche Covid-19-Impfstoffe übers Netz zu bestellen oder in Läden zu kaufen. Laut der Corona-Task-Force sind schon falsche Mittel aufgetaucht - oft aus Russland.

Streit um Impfstoff-Beschaffung

Das Thema ist insofern brisant, als die reguläre Beschaffung von Impfstoffen seit Wochen ein grenzüberschreitendes Politikum in der EU ist. Besonders verärgert reagierte die EU-Kommission etwa, als der britisch-schwedische Hersteller AstraZeneca eine deutliche Verringerung seiner geplanten Lieferungen ankündigte.

