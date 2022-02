Soldaten der Bundeswehr sind im westafrikanischen Mali unter anderem im Rahmen der UN Mission MINUSMA stationiert. (picture alliance / dpa)

Der EU-Außenbeauftrage Borrell sagte nach einem Treffen mit den europäischen Außenministern in Brüssel, nach dem angekündigten Abzug französischer Soldaten gebe es drei Möglichkeiten. Die EU könnte ihre Aktivitäten in Mali wie bisher fortsetzen oder ebenfalls die dort stationierten Soldaten abziehen. Es gebe auch die Möglichkeit zu bleiben, aber mit "eingefrorenen" Aktivitäten. Ähnlich habe die EU in der Zentralafrikanischen Republik gehandelt.

Hintergrund des französischen Abzugs sind Spannungen zwischen europäischen Ländern und der malischen Militärregierung. Heute beschloss das vom Militär dominierte Parlament, dass die nächsten Parlamentswahlen erst in fünf Jahren abgehalten werden sollen. Damit rückt die Bildung einer zivilen Regierung in Mali in weite Ferne.

