Die Europäische Union hat eine Milliardenhilfe für Länder genehmigt, die eine offizielle Beitrittsperspektive haben.

Dabei handelt es sich um die Türkei und sechs weitere Länder. Sie erhalten bis Ende 2027 rund 14,2 Milliarden Euro an sogenannter "Heranführungshilfe". Wie der Rat der Europäischen Union mitteilte, erzielte der portugiesische Ratsvorsitz mit dem Europäischen Parlament eine politische Einigung über die notwendige Verordnung. Die zuständige Staatssekretärin Zacarias erklärte, mit der Heranführungshilfe würden die Länder bei der Umsetzung sehr wichtiger politischer, institutioneller, sozialer sowie wirtschaftlicher Reformen unterstützt. EU-Erweiterungskommissar Varhelyi sprach von einem starken Signal an die Länder und einer soliden Investition in die Zukunft der EU.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.