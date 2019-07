Bundeskanzlerin Merkel hat sich erneut für die Erweiterung der Europäischen Union um einige Balkanstaaten eingesetzt.

Nach einer internationalen Konferenz im polnischen Posen sagte Merkel, die EU habe eine strategische Verantwortung, die westlichen Balkanstaaten aufzunehmen. Sie seien eingeschlossen in den Grenzen der Mitgliedstaaten der EU und es liege im eigenen Interesse der Staatengemeinschaft, diese Länder einzubinden.



Das Treffen in Posen war Teil einer Konferenzreihe, die 2014 von Deutschland angestoßen wurde. Die Konferenzen sollen die Länder des westlichen Balkans auf ihrem Weg zu einer künftigen Mitgliedschaft in der EU unterstützen. Zu den Teilnehmerstaaten zählen Serbien, Albanien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Kosovo sowie zehn EU-Länder.