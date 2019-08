Der Exportüberschuss der EU-Länder im Handel mit den USA hat sich in den vergangenen sechs Monaten vergrößert.

Wie das Statistikamt Eurostat in Brüssel mitteilte, übertraf die Ausfuhr von Waren in die Vereinigten Staaten die Einfuhren von dort um fast 75 Milliarden Euro. Das sind 8 Milliarden Euro mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. US-Präsident Trump hatte in der Vergangenheit das Handelsdefizit seines Landes mit der Europäischen Union wiederholt kritisiert und drohte unter anderem mit Strafzöllen auf europäische Autos.