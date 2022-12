Fachminister einigen sich auf Lieferkettengesetz. (imago images / Shotshop)

Der Entwurf verpflichtet große Unternehmen, entlang ihrer Lieferketten auf die Einhaltung von Menschenrechten und den Umweltschutz zu achten. Die Einigung erfolgte bei einem Treffen der Wettbewerbsminister in Brüssel. Die Beachtung von Kinderrechten im EU-Lieferkettengesetz haben mehrere Hilfsorganisationen, darunter Unicef und Terre des Hommes, in einem offenen Brief an Bundeskanzler Scholz angemahnt. Der aktuelle Entwurf enthalte noch Schlupflöcher für ausbeuterische Kinderarbeit.

Der endgültige Gesetzestext wird zwischen dem Rat der Europäischen Union und dem Europaparlament ausgehandelt. In Deutschland gibt es bereits ein Lieferkettengesetz, es wird ab Januar gelten. Die bisherigen Vorschläge für ein EU-Gesetz gehen über die deutschen Vorschriften hinaus.

