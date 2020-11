Die Bundesregierung hat Ungarn und Polen aufgefordert, ihre Blockade beim EU-Haushalt und dem Corona-Hilfsfonds aufzugeben.

Es sei nicht die Zeit für Vetos, sagte Europa-Staatsminister Roth vor Beratungen mit seinen EU-Kollegen. Die EU-Gelder müssten angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie so schnell wie möglich ausgezahlt werden. Dagegen erklärte die polnische Regierung, sie warte auf ein Kompromissangebot aus Brüssel. Es müsse neue Vorschläge geben, die mit den EU-Verträgen in Einklang stünden, erklärten Regierungsvertreter im staatlichen Rundfunk. Man wolle das Finanzpaket so bald wie möglich verabschieden. Dies dürfe aber nicht auf Kosten der Souveränität der Mitgliedsstaaten gehen.



Polen hatte gestern gemeinsam mit Ungarn sein Veto gegen den EU-Haushalt und den Corona-Hilfsfonds eingelegt. Die beiden Länder wehren sich dagegen, dass die Auszahlung von Geldern künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien geknüpft werden soll.

Barley: "Schonzeit vorbei"

Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, forderte die EU-Kommission auf, mehr Druck auf Ungarn und Polen auszuüben. Nach dem Veto Ungarns und Polens gegen den EU-Haushalt hat die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, mehr politischen Druck auf die beiden Länder gefordert. Die SPD-Politikerin sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die EU-Kommission müsse nun zeigen, dass die Schonzeit vorbei sei. Die Regierungen in Polen und Ungarn wollten die Ordnung in der EU auf den Kopf stellen, warnte Barley. Beide Länder hatten gestern das Verfahren zum EU-Haushalt und für den milliardenschweren Corona-Hilfsfonds blockiert.

