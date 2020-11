Nach ihrem Veto gegen die Finanzpläne der Europäischen Union wartet die polnische Regierung auf ein Kompromissangebot aus Brüssel.

Es müsse neue Vorschläge geben, die mit den EU-Verträgen in Einklang stünden, erklärten Regierungsvertreter im staatlichen Rundfunk. Man wolle das Finanzpaket so bald wie möglich verabschieden. Dies dürfe aber nicht auf Kosten der Souveränität der Mitgliedsstaaten gehen. - Polen hatte gestern gemeinsam mit Ungarn sein Veto gegen den EU-Haushalt und den Corona-Hilfsfonds eingelegt. Die beiden Länder wehren sich dagegen, dass die Auszahlung von Geldern künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien geknüpft werden soll.



Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, forderte die EU-Kommission auf, mehr Druck auf Ungarn und Polen auszuüben. Die beiden Länder entfernten sich von den Grundwerten der EU, die sie selbst unterschrieben hätten, sagte Barley im Deutschlandfunk.



Die deutsche Ratspräsidentschaft bespricht die Lage am Vormittag mit den Europaministern der Mitgliedsstaaten.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.